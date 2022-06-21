Байден боится «игры в выжидание» между ЕС и РФ из-за Украины

22 июня 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Президент США отметил, что не боится «перелома» в позиции Запада по отношению к Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США опасаются того, что в скором времени начнется «игра в выжидание» между Евросоюзом и Россией. Своими переживаниями поделился президент США Джо Байден. «Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что могут выдержать русские и что будет готова выдерживать Европа», — сказал он на Брифинге Белого дома. На вопрос журналистки о том, не боится ли он «перелома» в позиции Запада по отношению к Украине, Байден ответил отрицательно. Он добавил, что вопрос «усталости от Украины» будет обсуждаться на саммите НАТО, который запланирован на 28—30 июня в Мадриде. Ранее в статье для Los Angeles Times было написано, что на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий санкций в отношении РФ для их инициаторов. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил об этом в эфире польского телеканала TVN. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти США опасаются того, что в скором времени начнется «игра в выжидание» между Евросоюзом и Россией. Своими переживаниями поделился президент США Джо Байден. «Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что могут выдержать русские и что будет готова выдерживать Европа», — сказал он на Брифинге Белого дома. На вопрос журналистки о том, не боится ли он «перелома» в позиции Запада по отношению к Украине, Байден ответил отрицательно. Он добавил, что вопрос «усталости от Украины» будет обсуждаться на саммите НАТО, который запланирован на 28—30 июня в Мадриде. Ранее в статье для Los Angeles Times было написано, что на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий санкций в отношении РФ для их инициаторов. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил об этом в эфире польского телеканала TVN. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.