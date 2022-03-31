В Киеве заявили об усталости Запада от антироссийских санкций

31 марта 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Украина призвала Запад продолжить санкционное давление на РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию», — сказал Кулеба в эфире польского телеканала TVN. МИД Украины отметил, что в других странах наблюдает желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы нанести удар по экономике России. «Мы работаем над тем, чтобы преодолеть эту усталость, чтобы разъяснить им, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций, но пока идет война, нужно сделать еще больше», — заключил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию», — сказал Кулеба в эфире польского телеканала TVN. МИД Украины отметил, что в других странах наблюдает желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы нанести удар по экономике России. «Мы работаем над тем, чтобы преодолеть эту усталость, чтобы разъяснить им, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций, но пока идет война, нужно сделать еще больше», — заключил он. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.