Звезда «Уральских пельменей» показала декольте. Фото

22 июня 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Михалкова часто хвастается своими нарядами Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась нарядом, в котором видно декольте и голый живот. Фотографию звезда разместила в своем telegram-канале. Артистка сделала фотографию в золотом лифте в наряде, в котором заметно отсутствие нижнего белья, а также голый живот. Публикацию Михалкова дополнила смайлами в очках и с сердечками вместо глаз. В комментариях поклонники восторгаются звездой и пишут ей, что она великолепная и «супер красавица». Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова ежедневно публикует фото и видео в своих социальных сетях. Активнее всего она ведет telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте». Это произошло после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. На своих страницах Михалкова ежедневно делится фотографиями из постели и фотосессий, мыслями, секретами красоты и рабочими планами. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась нарядом, в котором видно декольте и голый живот. Фотографию звезда разместила в своем telegram-канале. Артистка сделала фотографию в золотом лифте в наряде, в котором заметно отсутствие нижнего белья, а также голый живот. Публикацию Михалкова дополнила смайлами в очках и с сердечками вместо глаз. В комментариях поклонники восторгаются звездой и пишут ей, что она великолепная и «супер красавица». Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова ежедневно публикует фото и видео в своих социальных сетях. Активнее всего она ведет telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте». Это произошло после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. На своих страницах Михалкова ежедневно делится фотографиями из постели и фотосессий, мыслями, секретами красоты и рабочими планами.