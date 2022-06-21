21 июня 2022

Звезда «Уральских пельменей» показала декольте. Фото

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Пресс-конференция, посвященная проведению III Фестиваля постной кухни в Екатеринбурге, михалкова юлия, портрет
Михалкова часто хвастается своими нарядами Фото:

Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась нарядом, в котором видно декольте и голый живот. Фотографию звезда разместила в своем telegram-канале.

Артистка сделала фотографию в золотом лифте в наряде, в котором заметно отсутствие нижнего белья, а также голый живот. Публикацию Михалкова дополнила смайлами в очках и с сердечками вместо глаз. В комментариях поклонники восторгаются звездой и пишут ей, что она великолепная и «супер красавица».

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова ежедневно публикует фото и видео в своих социальных сетях. Активнее всего она ведет telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте». Это произошло после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. На своих страницах Михалкова ежедневно делится фотографиями из постели и фотосессий, мыслями, секретами красоты и рабочими планами.

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Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась нарядом, в котором видно декольте и голый живот. Фотографию звезда разместила в своем telegram-канале. Артистка сделала фотографию в золотом лифте в наряде, в котором заметно отсутствие нижнего белья, а также голый живот. Публикацию Михалкова дополнила смайлами в очках и с сердечками вместо глаз. В комментариях поклонники восторгаются звездой и пишут ей, что она великолепная и «супер красавица». Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова ежедневно публикует фото и видео в своих социальных сетях. Активнее всего она ведет telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте». Это произошло после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. На своих страницах Михалкова ежедневно делится фотографиями из постели и фотосессий, мыслями, секретами красоты и рабочими планами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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