Михалкова скрывает название своего кинопроекта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала своим поклонникам, что готовит кинопроект, который доставит удовольствие зрителям. Об этом она сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой текущий кинопроект превратится в тот самый хороший фильм, который немного преобразит ваш внутренний мир и подарит полтора часа эстетического наслаждения», — заявила Михалкова. Также она отметила, что ей потребовалось много сил и времени, чтобы набраться опыта в киносфере и добиться первых результатов. О чем будет фильм и какое у него будет название, звезда не сообщает.

Ранее URA.RU писало, что Юлия Михалкова активно взялась за развитие своего telegram-канала и группу в соцсети «ВКонтакте» после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. В своих социальных сетях Михалкова ежедневно делится фотографиями с фотосессий, мыслями и секретами красоты.