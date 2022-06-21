Звезда «Уральских пельменей» снимет фильм. «Полтора часа наслаждения»

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Премия Е1. Екатеринбург, михалкова юлия
Михалкова скрывает название своего кинопроекта Фото:

Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала своим поклонникам, что готовит кинопроект, который доставит удовольствие зрителям. Об этом она сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой текущий кинопроект превратится в тот самый хороший фильм, который немного преобразит ваш внутренний мир и подарит полтора часа эстетического наслаждения», — заявила Михалкова. Также она отметила, что ей потребовалось много сил и времени, чтобы набраться опыта в киносфере и добиться первых результатов. О чем будет фильм и какое у него будет название, звезда не сообщает.

Ранее URA.RU писало, что Юлия Михалкова активно взялась за развитие своего telegram-канала и группу в соцсети «ВКонтакте» после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. В своих социальных сетях Михалкова ежедневно делится фотографиями с фотосессий, мыслями и секретами красоты.

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Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала своим поклонникам, что готовит кинопроект, который доставит удовольствие зрителям. Об этом она сообщила в социальной сети «ВКонтакте». «Мой текущий кинопроект превратится в тот самый хороший фильм, который немного преобразит ваш внутренний мир и подарит полтора часа эстетического наслаждения», — заявила Михалкова. Также она отметила, что ей потребовалось много сил и времени, чтобы набраться опыта в киносфере и добиться первых результатов. О чем будет фильм и какое у него будет название, звезда не сообщает. Ранее URA.RU писало, что Юлия Михалкова активно взялась за развитие своего telegram-канала и группу в соцсети «ВКонтакте» после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. В своих социальных сетях Михалкова ежедневно делится фотографиями с фотосессий, мыслями и секретами красоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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