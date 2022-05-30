Звезда «Уральских пельменей» Михалкова сравнила театр с жизнью. Фото

31 мая 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Михалкова призналась в своей любви к театру Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась — она любит театр за то, что на сцене можно прожить маленькую жизнь. Об этом она написала в своей социальной сети «Я люблю театр за то, что постановка на сцене подобна маленькой жизни. Переиграть которую не в силах даже великий актер. Поменять местами эпизоды невозможно. Играя, артисты изображают героев так, как написано в пьесе. От начала и до конца», — заявила артистка. Свои философские размышления она дополнила фотографией с томным взглядом в гримерке. Уроженка Екатеринбурга, экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова активно ведет социальные сети, где делится мыслями на разные темы и рассказывает о своей жизни. Не так давно, артистка поделилась секретом яркой жизни и как стать успешной и красивой, рассказала о реакции бабушки на ню-съемку для Maxim и своем чрезмерном аппетите. Михалкова часто играет на сцене, одна из ее последних работ — спектакль «Отдам бывшего в хорошие руки» Фото: социальная сеть Юлии Михалковой

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась — она любит театр за то, что на сцене можно прожить маленькую жизнь. Об этом она написала в своей социальной сети «Я люблю театр за то, что постановка на сцене подобна маленькой жизни. Переиграть которую не в силах даже великий актер. Поменять местами эпизоды невозможно. Играя, артисты изображают героев так, как написано в пьесе. От начала и до конца», — заявила артистка. Свои философские размышления она дополнила фотографией с томным взглядом в гримерке. Уроженка Екатеринбурга, экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова активно ведет социальные сети, где делится мыслями на разные темы и рассказывает о своей жизни. Не так давно, артистка поделилась секретом яркой жизни и как стать успешной и красивой, рассказала о реакции бабушки на ню-съемку для Maxim и своем чрезмерном аппетите.