Юлия Михалкова опубликовала соблазнительное видео Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова опубликовала соблазнительное видео. Сторис артистка выложила в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

Согласно сторис, Юлия Михалкова позирует во время съемок. С экс-участницей юмористического шоу работает make-up artist (визажист-прим.ред).

Ранее URA.RU писало, что Юлия Михалкова активно начала развивать свой telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте» после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. В своих социальных сетях артистка ежедневно делится своими фото, философскими мыслями и секретами жизни. Также артистка делится секретами красоты.