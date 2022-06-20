20 июня 2022

Звезда «Уральских пельменей» показала себя в постели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее дефиле в рамках социального проекта
Юлия Михалкова опубликовала соблазнительное видео Фото:

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова опубликовала соблазнительное видео. Сторис артистка выложила в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

Согласно сторис, Юлия Михалкова позирует во время съемок. С экс-участницей юмористического шоу работает make-up artist (визажист-прим.ред).

Ранее URA.RU писало, что Юлия Михалкова активно начала развивать свой telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте» после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. В своих социальных сетях артистка ежедневно делится своими фото, философскими мыслями и секретами жизни. Также артистка делится секретами красоты.

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Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова опубликовала соблазнительное видео. Сторис артистка выложила в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ). Согласно сторис, Юлия Михалкова позирует во время съемок. С экс-участницей юмористического шоу работает make-up artist (визажист-прим.ред). Ранее URA.RU писало, что Юлия Михалкова активно начала развивать свой telegram-канал и группу в соцсети «ВКонтакте» после того, как у ее поклонников стали появляться проблемы с корректной работой VPN. В своих социальных сетях артистка ежедневно делится своими фото, философскими мыслями и секретами жизни. Также артистка делится секретами красоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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