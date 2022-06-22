Дмитрий Федоров несколько дней провел в ДНР и ряде населенных пунктов Украины, находящихся под контролем российской армии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова впечатлили военнослужащие из Чечни. Федоров рассказал URA.RU, что встретился с ними на границе с Донецкой народной республикой, куда отправился с гуманитарной миссией.

«В какой-то момент для гражданских границу закрыли, чтобы проехала наша военная техника. Потом опять пауза, заходит колонна — машин, наверное, 40. Выходят супер оснащенные [вооружением бойцы]. Морально-боевой дух у них на высоком уровне. Они, понятное дело, во весь голос [кричат] «Ахмат — сила». Но они за Россию. Я их спрашивал: «Ребята, что вас побудило [участвовать в спецоперации?]. Они отвечают: «Страна в опасности, едем защищать». Командиры, конечно, у них все в орденах и медалях. Многие — Герои России», — поделился с URA.RU впечатлениями Федоров.

Федоров поехал в Донбасс в начале июня. О поездке он подробно рассказывал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Депутат пояснял, что ставил перед собой цель передать письма и подарки пермским военнослужащим, участвующим в спецоперации, помочь местным жителям продуктами и лекарством.

Российская армия проводит с 24 февраля на территории Украины специальную военную операцию, направленную на денацификацию и демилитарзацию этой страны. Главным приоритетом российских войск, по данным властей РФ, является недопущение жертв среди мирного населения.

Дмитрий Федоров поехал в Донецкую народную республику. Там он пообщался с местными жителями, и разузнал, как они живут Фото предоставлено Дмитрием Федоровым

Пермский депутат (третий слева) в беседе с URA.RU признался, что многое повидал за свою жизнь, но оказался под впечатлением от увиденного Фото предоставлено Дмитрием Федоровым

Пермяки привезли жителям разрушенного Мариуполя еду и необходимые медикаменты Фото предоставлено Дмитрием Федорвым