Пандемия на 2 года сократила здоровую жизнь среднего челябинца

В 2021 году средняя продолжительность здоровой жизни составила 56,9 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни за два года пандемии для среднестатистического жителя Челябинской области сократилась на 1 год и 11 месяцев. В 2021 году этот показатель составил 56,9 лет.

«Ожидаемая продолжительность здоровой жизни — это условный показатель, который позволяет оценить, в течение какого периода среднестатистический житель страны или конкретного региона будет обладать хорошим самочувствием и не страдать от хронических болезней при неизменном уровне смертности и заболеваемости населения. Показатель рассчитывается Росстатом на основе данных выборочного наблюдения состояния здоровья населения и статистики смертности», — сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проводила подсчет показателей на основании данных Росстата.

Так, в 2019 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Челябинской области была 58,8 лет. Для среднестатистического россиянина ожидаемая продолжительность здоровой жизни за два пандемийных года сократилась на 11 месяцев — с 60 лет и 4 месяцев до 59 лет и 5 месяцев.