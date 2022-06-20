Свердловчанин, убивший в ДТП ребенка, не платит компенсацию

Свердловчанка ждет выплаты от виновника ДТП, где погибла ее малолетняя дочь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Заречного (Свердловская область) не может добиться компенсации от виновника ДТП, в котором погибла ее семилетняя дочка. По словам многодетной мамы, мужчина скрывается, чтобы не оплачивать моральный вред. Об этом URA.RU рассказала мама погибшего ребенка Ирина Иванова.

«В 2014 году под колесами автомобиля погибла моя семилетняя дочь. Тогда к ответственности привлекли Руслана Аптукова. Суд назначил ему 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения. А мне, похоронившей дочь-первоклассницу, Аптуков должен выплатить моральную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Прошло почти восемь лет, но виновник гибели моей дочери не выплатил пока ни рубля», — жалуется женщина.

Иванова предполагает, что Аптуков намерено не платит. «Убийца моей дочери скрывается от всех. У него есть долги по кредитам, а тут еще компенсация на миллион рублей. И вообще, он уверен, что платить ему вовсе не надо. Ему ведь ничего за это не будет», — посетовала горожанка.

По словам женщины, деньги она может потратить с пользой для семьи. «Ребенка мне никто не вернет. Это моя боль и крест на всю жизнь. Но у меня еще четверо детей, которых я поднимаю одна. Компенсация помогла бы мне, например, сделать ремонт, купить новую мебель, новые игрушки, сводить детей в аквапарк — много чего полезного я могла бы сделать для своей семьи», — отметила Иванова.

Редакция обратилась за комментарием в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил.

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