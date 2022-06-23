23 июня 2022

Пермяка осудят за истязание беременной сожительницы и ее сына

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Мужчина угрожал беременной женщине убийством Фото:

Житель Перми истязал свою беременную сожительницу и угрожал ее сыну ножом. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Установлено, что 43-летний обвиняемый неоднократно истязал свою беременную сожительницу. Мужчина наносил ей ножевые ранения, избивал, причинял моральные и физические страдания. «Кроме того, демонстрируя нож, неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении беременной женщины и ее малолетнего сына», — рассказали в следственном управлении.

Мужчина был задержан и отправлен под стражу. На данный момент следствие по делу завершено, все материалы направлены в суд.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка избили во время вечеринки. Его носили из комнаты в комнату, после чего он скончался.

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Житель Перми истязал свою беременную сожительницу и угрожал ее сыну ножом. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. Установлено, что 43-летний обвиняемый неоднократно истязал свою беременную сожительницу. Мужчина наносил ей ножевые ранения, избивал, причинял моральные и физические страдания. «Кроме того, демонстрируя нож, неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении беременной женщины и ее малолетнего сына», — рассказали в следственном управлении. Мужчина был задержан и отправлен под стражу. На данный момент следствие по делу завершено, все материалы направлены в суд. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка избили во время вечеринки. Его носили из комнаты в комнату, после чего он скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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