Пермяка осудят за истязание беременной сожительницы и ее сына

Мужчина угрожал беременной женщине убийством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми истязал свою беременную сожительницу и угрожал ее сыну ножом. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Установлено, что 43-летний обвиняемый неоднократно истязал свою беременную сожительницу. Мужчина наносил ей ножевые ранения, избивал, причинял моральные и физические страдания. «Кроме того, демонстрируя нож, неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении беременной женщины и ее малолетнего сына», — рассказали в следственном управлении.

Мужчина был задержан и отправлен под стражу. На данный момент следствие по делу завершено, все материалы направлены в суд.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка избили во время вечеринки. Его носили из комнаты в комнату, после чего он скончался.