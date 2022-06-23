Пермяка осудят за истязание беременной сожительницы и ее сына

Житель Перми истязал свою беременную сожительницу и угрожал ее сыну ножом. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
Установлено, что 43-летний обвиняемый неоднократно истязал свою беременную сожительницу. Мужчина наносил ей ножевые ранения, избивал, причинял моральные и физические страдания. «Кроме того, демонстрируя нож, неоднократно высказывал угрозы убийством в отношении беременной женщины и ее малолетнего сына», — рассказали в следственном управлении.
Мужчина был задержан и отправлен под стражу. На данный момент следствие по делу завершено, все материалы направлены в суд.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка избили во время вечеринки. Его носили из комнаты в комнату, после чего он скончался.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал