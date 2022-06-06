06 июня 2022

Пермяка избили до смерти на вписке и спрятали в комнате

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Васильев, житель села Лопатки. обвиняемый в приобретении
После избиения мужчина скончался Фото:

В Перми во время вечеринки избитого мужчину носили из комнаты в комнату, после чего он скончался. О преступлении в пермской квартире сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 июня в одной из квартир Свердловского района была вечеринка. Будучи пьяным, 29-летний пермяк на почве личной неприязни стал избивать мужчину, который также был в квартире. После расправы злоумышленник перенес избитого в другую комнату и продолжил выпивать. «Утром хозяин квартиры обнаружил, что избитый мужчина мертв и вызвал экстренные службы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После задержания 29-летний пермяк дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Кунгура, которая зарезала своего родственника из-за того, что он стал свидетелем убийства. Ближайшие несколько лет женщина проведет в колонии.

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В Перми во время вечеринки избитого мужчину носили из комнаты в комнату, после чего он скончался. О преступлении в пермской квартире сообщили в пресс-службе краевого управления СК. По версии следствия, в ночь с 4 на 5 июня в одной из квартир Свердловского района была вечеринка. Будучи пьяным, 29-летний пермяк на почве личной неприязни стал избивать мужчину, который также был в квартире. После расправы злоумышленник перенес избитого в другую комнату и продолжил выпивать. «Утром хозяин квартиры обнаружил, что избитый мужчина мертв и вызвал экстренные службы», — сообщили в пресс-службе ведомства. После задержания 29-летний пермяк дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Кунгура, которая зарезала своего родственника из-за того, что он стал свидетелем убийства. Ближайшие несколько лет женщина проведет в колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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