Пермяка избили до смерти на вписке и спрятали в комнате

После избиения мужчина скончался Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми во время вечеринки избитого мужчину носили из комнаты в комнату, после чего он скончался. О преступлении в пермской квартире сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 июня в одной из квартир Свердловского района была вечеринка. Будучи пьяным, 29-летний пермяк на почве личной неприязни стал избивать мужчину, который также был в квартире. После расправы злоумышленник перенес избитого в другую комнату и продолжил выпивать. «Утром хозяин квартиры обнаружил, что избитый мужчина мертв и вызвал экстренные службы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После задержания 29-летний пермяк дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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