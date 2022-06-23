Жители ХМАО едут в Иран учиться противостоять санкциям

Изучать опыт Ирана по работе в условиях внешних ограничений будут минимум два человека из ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Иран поедут выпускники президентской программы для изучения опыта работы под санкциями. Заявку на такую командировку из ХМАО подали два человека. Один занимается информационными технологиями, а второй — руководитель одного из нефтяных предприятий. Их имена не раскрываются. О предстоящей поездке URA.RU рассказали в региональном институте управления.

«Обычно нашими партнерами были Япония, Германия и Китай. Раньше были эти направления. А сейчас рассматриваются другие страны. Недавно набирали на стажировки в Белоруссию и Монголию. А сейчас будет Иран», — сообщила URA.RU эксперт отдела организации мероприятий регионального института управления Екатерина Ушакова.

Большая часть обучения будет посвящена изучению вопросов импортозамещения. В ресурсном центре ХМАО пока регистрируют всех подающих заявки. Предварительно, поездка планируется на осень.

URA.RU сообщало ранее, что власти ХМАО предприняли ряд шагов, направленных на борьбу с последствиями введенных в отношение России санкций. Также и местные бизнесмены нашли способы противостоять ограничениям. Запад ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки правительства.