В ХМАО изменится норматив оценки жилья для переселения из аварийных домов

Правительство ХМАО приняло решение о корректировке норматива стоимости квадратного метра жилья, попавшего под расселение из-за аварийного состояния дома. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«На заседании правительства Югры приняли ряд решений во исполнение моих поручений по итогам декабрьского послания… Откорректировали порядок установления норматива средней рыночной стоимости квадратного метра жилья, которое попадает под программу переселения из аварийного фонда», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Благодаря этому решению, теперь будет учитываться рыночная стоимость приобретаемого жилья, доступность транспорта, логистическая схема доставки стройматериалов и специфические климатические условия. Такой подход позволит создать лучшие условия для захода строительных организаций в те районы, где цена жилья не соответствовала затратам при строительстве.
Также по итогам заседания утверждено решение о создании сети телемедицинских референс-центров в медорганизациях региона, принята программа «Развитие Арктической зоны в Югре» и дополнена программа «Сотрудничество». Благодаря созданию референс-центров решится вопрос медпомощи и кнсультации пациентов из труднодоступных населенных пунктов, программа «Развитие Арктической зоны в Югре» — создаст преференции для инвесторов и работников Березовского и Белоярского районов, а также соберет в себе все меры поддержки. Дополнение в программе «Сотрудничество» же, даст возможность получить многодетным семьям выплату вместо земельного участка, купить суда на воздушной подушке и модульное здание для ожидания пассажиров в Березовском районе, приобрести спецтехнику для аэропортов и субсидировать авиарейсы и перевозки водным транспортом.
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