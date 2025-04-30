Губернатор Кухарук сделал заявление о неудавшемся теракте в Ханты-Мансийске

Губернатор Югры Руслан Кухарук назвал попытку теракта в Ханты-Мансийске проявлением враждебности и бессилия киевского режима. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Считаю попытку совершения теракта на территории округа, предотвращенную Федеральной службой безопасности, проявлением враждебности и бессилия киевского режима. Правоохранительными органами принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности в автономном округе», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
Он также призвал жителей Югры к спокойствию и бдительности, при любых подозрительных ситуациях сообщать в правоохранительные органы. Также губернатор сообщил, что жителям дома, пострадавшего от взрыва 12 апреля, оказана помощь. По предварительным оценкам, здание подлежит восстановлению, работы будут произведены за счет бюджета.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продолжают оказывать поддержку жителям дома в Ханты-Мансийске, пострадавшего из-за приготовления к террористическому акту. Пострадавшим предоставляют временное жилье, оказывается медицинская помощь и выплачиваются единовременные компенсации.
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