Депутаты потребовали от властей разобраться с нелегальной продажей алкоголя в ХМАО

Депутаты ХМАО потребовали ужесточить контроль за продажей алкоголя
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Депутаты ХМАО потребовали ужесточить контроль за продажей алкоголя
Депутаты ХМАО потребовали ужесточить контроль за продажей алкоголя Фото:

Депутаты думы ХМАО призвали окружное правительство ужесточить контроль за заведениями, которые под видом кафе и баров продают алкоголь на вынос после запрещенного времени. Обсуждение состоялось во время комитета в югорском парламенте, передает журналист URA.RU.

«Магазины, которые работают после 20:00, зачастую продают алкоголь на вынос под видом услуг общепита. Это прямое нарушение закона. Каждый житель знает, где после восьми вечера в их городе можно купить алкоголь, спросите у них», — заявил депутат Андрей Осадчук. Другие депутаты предложили усилить взаимодействие с МВД и Роспотребнадзором, а также разработать федеральные нормы, ужесточающие требования к объектам общепита. «Если предприниматели нарушают закон, их нужно закрывать», — подытожил Осадчук.

Заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев заверил, что работа в этом направлении ведется. Однако основная сложность заключается в ограничении на проведение проверок: контролирующие органы могут действовать только при угрозе жизни или здоровью граждан. При этом 80% нарушений фиксируется по обращениям жителей.

Также он сообщил, что в ХМАО с 2021 года наблюдается снижение по потреблению алкоголя. На данный момент, по предварительным данным Минздрава, в среднем с 7.9 л. на человека в 2021 году до 7 л. в 2024. Вместе с этим за три года значительно снизилось количество преступлений в состоянии опьянения — на 34,2%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко упала смертность от алкогольных отравлений — более чем на 25% в период с 2021 по 2024 год. Также за три года снизилось количество алкогольных отравлений югорчан.

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Депутаты думы ХМАО призвали окружное правительство ужесточить контроль за заведениями, которые под видом кафе и баров продают алкоголь на вынос после запрещенного времени. Обсуждение состоялось во время комитета в югорском парламенте, передает журналист URA.RU. «Магазины, которые работают после 20:00, зачастую продают алкоголь на вынос под видом услуг общепита. Это прямое нарушение закона. Каждый житель знает, где после восьми вечера в их городе можно купить алкоголь, спросите у них», — заявил депутат Андрей Осадчук. Другие депутаты предложили усилить взаимодействие с МВД и Роспотребнадзором, а также разработать федеральные нормы, ужесточающие требования к объектам общепита. «Если предприниматели нарушают закон, их нужно закрывать», — подытожил Осадчук. Заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев заверил, что работа в этом направлении ведется. Однако основная сложность заключается в ограничении на проведение проверок: контролирующие органы могут действовать только при угрозе жизни или здоровью граждан. При этом 80% нарушений фиксируется по обращениям жителей. Также он сообщил, что в ХМАО с 2021 года наблюдается снижение по потреблению алкоголя. На данный момент, по предварительным данным Минздрава, в среднем с 7.9 л. на человека в 2021 году до 7 л. в 2024. Вместе с этим за три года значительно снизилось количество преступлений в состоянии опьянения — на 34,2%. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО резко упала смертность от алкогольных отравлений — более чем на 25% в период с 2021 по 2024 год. Также за три года снизилось количество алкогольных отравлений югорчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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