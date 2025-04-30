В ХМАО школьниц, станцевавших тверк у Вечного огня, отправили на субботник

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Школьницам, танцевавшим тверк у вченого огня в парке Победы, пришлось там навести порядок
Школьницам, танцевавшим тверк у вченого огня в парке Победы, пришлось там навести порядок Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) две школьницы после танцев у Вечного огня отправились на субботник. Ученицы убирали городской парк Победы.

«Особую активность проявили ученики 2А, 4Б и 6Б классов», — сообщается в группе во ВКонтакте одной из нижневартовских школ. Авторы поста пишут, что таким образом в детях воспитывают любовь к родине, уважение к её истории и культуре. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщил, что школьницы после всего случившегося сожалеют о произошедшем поступке.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с исполнением тверка у Вечного огня полиция проводит проверку, школьницам грозит постановка на учет, административной ответственности могут подвергнуться их родители. К делу также подключилась уполномоченная по правам детей в ХМАО Людмила Низамова, которая намерена 5 мая провести со школьницами разъяснительную беседу.

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В Нижневартовске (ХМАО) две школьницы после танцев у Вечного огня отправились на субботник. Ученицы убирали городской парк Победы. «Особую активность проявили ученики 2А, 4Б и 6Б классов», — сообщается в группе во ВКонтакте одной из нижневартовских школ. Авторы поста пишут, что таким образом в детях воспитывают любовь к родине, уважение к её истории и культуре. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщил, что школьницы после всего случившегося сожалеют о произошедшем поступке. Ранее URA.RU сообщало, что в связи с исполнением тверка у Вечного огня полиция проводит проверку, школьницам грозит постановка на учет, административной ответственности могут подвергнуться их родители. К делу также подключилась уполномоченная по правам детей в ХМАО Людмила Низамова, которая намерена 5 мая провести со школьницами разъяснительную беседу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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