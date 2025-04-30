В ХМАО школьниц, станцевавших тверк у Вечного огня, отправили на субботник

В Нижневартовске (ХМАО) две школьницы после танцев у Вечного огня отправились на субботник. Ученицы убирали городской парк Победы.
«Особую активность проявили ученики 2А, 4Б и 6Б классов», — сообщается в группе во ВКонтакте одной из нижневартовских школ. Авторы поста пишут, что таким образом в детях воспитывают любовь к родине, уважение к её истории и культуре. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Югры сообщил, что школьницы после всего случившегося сожалеют о произошедшем поступке.
Ранее URA.RU сообщало, что в связи с исполнением тверка у Вечного огня полиция проводит проверку, школьницам грозит постановка на учет, административной ответственности могут подвергнуться их родители. К делу также подключилась уполномоченная по правам детей в ХМАО Людмила Низамова, которая намерена 5 мая провести со школьницами разъяснительную беседу.
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