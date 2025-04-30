Бывший советник губернатора ХМАО оспорит приговор по делу о мошенничестве

Бывший советник губернатора Комаровой Михаил Слинкин намерен оспорить приговор по делу о мошенничестве
Бывший советник экс-губернатора Югры Натальи Комаровой Михаил Слинкин попытается оспорить приговор Ханты-Мансийского районного суда.
«Апелляционная жалоба принята к рассмотрению», — сообщается в базе данных Ханты-Мансийского районного суда. Эту же информацию агентству подтвердил адвокат Слинкина Наиль Ишмухаметов, рассмотрение дела назначено на 22 мая.
В марте 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор бывшему советнику губернатора Комаровой Михаилу Слинкину. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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