Адвокат высказался о деле экс-директора депдорхоза ХМАО, арестованного в Екатеринбурге

Адвокат собирает доказательства в защиту арестованного экс-главы депдорхоза ХМАО
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Александр Лебедев, Росавтодор, лебедев александр
Александр Лебедев будет под стражей до 20 мая Фото:

Защита назвала необоснованными обвинения в злоупотреблении полномочий в адрес экс-директора депдорхоза ХМАО Александра Лебедева, которого арестовали в Екатеринбурге. Об этом URA.RU заявил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Стороной защиты собираются и будут представлены доказательства отсутствия состава преступления в деянии, которое инкриминировано Александру Владимировичу [Лебедеву]. Предъявленное обвинение является необоснованным, опровергаемым и искусственно завышенным», — сказал Идамжапов.

О задержании Лебедева стало известно 30 апреля. Кроме того, задержаны Дмитрий Климов, и. о. начальника Упрдора в 2019 году, и Сергей Бойко, руководивший управлением дорог с июля 2020 года до апреля 2021 года.

Претензии силовиков к Лебедеву могли появиться из-за работ по реконструкции автодороги М-5 «Урал» Челябинской области. СК считает, что работы были приняты с нарушениями и отклонениями от проекта. Стоимость госконтракта — 3,2 миллиарда рублей.

Экс-чиновник после отставки из депдорхоза ХМАО получил пост замгубернатора Томской области. Однако проработал там всего несколько месяцев, после чего глава региона Владимир Мазур уволил его со скандалом.

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Защита назвала необоснованными обвинения в злоупотреблении полномочий в адрес экс-директора депдорхоза ХМАО Александра Лебедева, которого арестовали в Екатеринбурге. Об этом URA.RU заявил его адвокат Владислав Идамжапов. «Стороной защиты собираются и будут представлены доказательства отсутствия состава преступления в деянии, которое инкриминировано Александру Владимировичу [Лебедеву]. Предъявленное обвинение является необоснованным, опровергаемым и искусственно завышенным», — сказал Идамжапов. О задержании Лебедева стало известно 30 апреля. Кроме того, задержаны Дмитрий Климов, и. о. начальника Упрдора в 2019 году, и Сергей Бойко, руководивший управлением дорог с июля 2020 года до апреля 2021 года. Претензии силовиков к Лебедеву могли появиться из-за работ по реконструкции автодороги М-5 «Урал» Челябинской области. СК считает, что работы были приняты с нарушениями и отклонениями от проекта. Стоимость госконтракта — 3,2 миллиарда рублей. Экс-чиновник после отставки из депдорхоза ХМАО получил пост замгубернатора Томской области. Однако проработал там всего несколько месяцев, после чего глава региона Владимир Мазур уволил его со скандалом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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