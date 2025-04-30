Адвокат высказался о деле экс-директора депдорхоза ХМАО, арестованного в Екатеринбурге

Адвокат собирает доказательства в защиту арестованного экс-главы депдорхоза ХМАО

30 апреля 2025 в 17:36 Размер текста - 17 +

Александр Лебедев будет под стражей до 20 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Защита назвала необоснованными обвинения в злоупотреблении полномочий в адрес экс-директора депдорхоза ХМАО Александра Лебедева, которого арестовали в Екатеринбурге. Об этом URA.RU заявил его адвокат Владислав Идамжапов. «Стороной защиты собираются и будут представлены доказательства отсутствия состава преступления в деянии, которое инкриминировано Александру Владимировичу [Лебедеву]. Предъявленное обвинение является необоснованным, опровергаемым и искусственно завышенным», — сказал Идамжапов. О задержании Лебедева стало известно 30 апреля. Кроме того, задержаны Дмитрий Климов, и. о. начальника Упрдора в 2019 году, и Сергей Бойко, руководивший управлением дорог с июля 2020 года до апреля 2021 года. Претензии силовиков к Лебедеву могли появиться из-за работ по реконструкции автодороги М-5 «Урал» Челябинской области. СК считает, что работы были приняты с нарушениями и отклонениями от проекта. Стоимость госконтракта — 3,2 миллиарда рублей. Экс-чиновник после отставки из депдорхоза ХМАО получил пост замгубернатора Томской области. Однако проработал там всего несколько месяцев, после чего глава региона Владимир Мазур уволил его со скандалом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защита назвала необоснованными обвинения в злоупотреблении полномочий в адрес экс-директора депдорхоза ХМАО Александра Лебедева, которого арестовали в Екатеринбурге. Об этом URA.RU заявил его адвокат Владислав Идамжапов. «Стороной защиты собираются и будут представлены доказательства отсутствия состава преступления в деянии, которое инкриминировано Александру Владимировичу [Лебедеву]. Предъявленное обвинение является необоснованным, опровергаемым и искусственно завышенным», — сказал Идамжапов. О задержании Лебедева стало известно 30 апреля. Кроме того, задержаны Дмитрий Климов, и. о. начальника Упрдора в 2019 году, и Сергей Бойко, руководивший управлением дорог с июля 2020 года до апреля 2021 года. Претензии силовиков к Лебедеву могли появиться из-за работ по реконструкции автодороги М-5 «Урал» Челябинской области. СК считает, что работы были приняты с нарушениями и отклонениями от проекта. Стоимость госконтракта — 3,2 миллиарда рублей. Экс-чиновник после отставки из депдорхоза ХМАО получил пост замгубернатора Томской области. Однако проработал там всего несколько месяцев, после чего глава региона Владимир Мазур уволил его со скандалом.