Первый замгубернатора ХМАО облетел Нижневартовск на вертолете авторитетного бизнесмена Петермана. Инсайд

Замглавы ХМАО Тараканов осмотрел зону затопления дач на вертолете с Петерманом
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовские дачи в зоне затопления
Нижневартовские дачи в зоне затопления Фото:

Первый замгубернатора ХМАО Павел Тараканов облетел Нижневартовск на вертолете бизнесмена Александра Петермана, сколотившего состояние в 90-е. Втроем с мэром Дмитрием Кощенко на вертолете главы корпорации «Славтэк» они проинспектировали степень затопления дачных участков, сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте.

«Тараканов и Кощенко облетели на „вертушке“ Петермана Нижневартовск. Первый замгубернатора оценил уровень воды в Оби над СОНТами, которые в паводок регулярно оказываются в зоне затопления», — уточнил собеседник агентства.

Югра в этом году готовится к рекордному паводку, а в Нижневартовске самыми проблемными традиционно считаются дачи, расположенные в пойме Оби. «Правда, Тараканов улетел до того, как вода хлынула в район новостроек — ипотечную долину. Местные власти так и не смогли решить ежегодную проблему затопления микрорайонов. Не помогло строительство ливневки и двух новых дорог общей стоимостью в миллиард рублей», — заметил инсайдер.

Источники в правительстве округа подтверждают поездку. «Съездил продуктивно. Провел встречу с главой, объезд территории, особенно проблемных объектов. С руководством Думы города обсудили проблемные вопросы, в том числе недопущение долгостроев. Посетил Аллею Памяти», — уточняет информатор.

Аналогичное подтверждение получено и от инсайдеров в муниципалитете. «На встрече было руководство думы и главы комитетов. Все в рабочем режиме. Полет тоже был», — добавил источник.

Ранее Павел Тараканов уже получал поручения губернатора ХМАО Руслана Кухарука по оперативному реагированию на проблемные ситуации в муниципалитетах региона. Так, после досрочного ухода мэра Пыть-Яха, он был направлен для контроля за законностью выборов и решения вопросов, связанных с жалобами жителей и состоянием городских объектов.

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Первый замгубернатора ХМАО Павел Тараканов облетел Нижневартовск на вертолете бизнесмена Александра Петермана, сколотившего состояние в 90-е. Втроем с мэром Дмитрием Кощенко на вертолете главы корпорации «Славтэк» они проинспектировали степень затопления дачных участков, сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте. «Тараканов и Кощенко облетели на „вертушке“ Петермана Нижневартовск. Первый замгубернатора оценил уровень воды в Оби над СОНТами, которые в паводок регулярно оказываются в зоне затопления», — уточнил собеседник агентства. Югра в этом году готовится к рекордному паводку, а в Нижневартовске самыми проблемными традиционно считаются дачи, расположенные в пойме Оби. «Правда, Тараканов улетел до того, как вода хлынула в район новостроек — ипотечную долину. Местные власти так и не смогли решить ежегодную проблему затопления микрорайонов. Не помогло строительство ливневки и двух новых дорог общей стоимостью в миллиард рублей», — заметил инсайдер. Источники в правительстве округа подтверждают поездку. «Съездил продуктивно. Провел встречу с главой, объезд территории, особенно проблемных объектов. С руководством Думы города обсудили проблемные вопросы, в том числе недопущение долгостроев. Посетил Аллею Памяти», — уточняет информатор. Аналогичное подтверждение получено и от инсайдеров в муниципалитете. «На встрече было руководство думы и главы комитетов. Все в рабочем режиме. Полет тоже был», — добавил источник. Ранее Павел Тараканов уже получал поручения губернатора ХМАО Руслана Кухарука по оперативному реагированию на проблемные ситуации в муниципалитетах региона. Так, после досрочного ухода мэра Пыть-Яха, он был направлен для контроля за законностью выборов и решения вопросов, связанных с жалобами жителей и состоянием городских объектов.
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