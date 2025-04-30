Первый замгубернатора ХМАО Павел Тараканов облетел Нижневартовск на вертолете бизнесмена Александра Петермана, сколотившего состояние в 90-е. Втроем с мэром Дмитрием Кощенко на вертолете главы корпорации «Славтэк» они проинспектировали степень затопления дачных участков, сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте.
«Тараканов и Кощенко облетели на „вертушке“ Петермана Нижневартовск. Первый замгубернатора оценил уровень воды в Оби над СОНТами, которые в паводок регулярно оказываются в зоне затопления», — уточнил собеседник агентства.
Югра в этом году готовится к рекордному паводку, а в Нижневартовске самыми проблемными традиционно считаются дачи, расположенные в пойме Оби. «Правда, Тараканов улетел до того, как вода хлынула в район новостроек — ипотечную долину. Местные власти так и не смогли решить ежегодную проблему затопления микрорайонов. Не помогло строительство ливневки и двух новых дорог общей стоимостью в миллиард рублей», — заметил инсайдер.
Источники в правительстве округа подтверждают поездку. «Съездил продуктивно. Провел встречу с главой, объезд территории, особенно проблемных объектов. С руководством Думы города обсудили проблемные вопросы, в том числе недопущение долгостроев. Посетил Аллею Памяти», — уточняет информатор.
Аналогичное подтверждение получено и от инсайдеров в муниципалитете. «На встрече было руководство думы и главы комитетов. Все в рабочем режиме. Полет тоже был», — добавил источник.
Ранее Павел Тараканов уже получал поручения губернатора ХМАО Руслана Кухарука по оперативному реагированию на проблемные ситуации в муниципалитетах региона. Так, после досрочного ухода мэра Пыть-Яха, он был направлен для контроля за законностью выборов и решения вопросов, связанных с жалобами жителей и состоянием городских объектов.
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