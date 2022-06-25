Мать скрывала котенка больше месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рысенок, родившийся 17 мая в Челябинском зоопарке, начал выходить на публику. Его мать больше месяца скрывала котенка от посторонних, сообщили URA.RU в зоопарке.

«Рысь Пятнышко скрывала котенка, да и сама практически перестала показываться посетителям, полностью погрузившись в материнские заботы. И вот это случилось! Пушистое чудо уже появляется перед посетителями, познает окружающий мир под чутким материнским контролем», — рассказали в зоопарке.

Папа котенка Персей тоже проявляет интерес к малышку, но пока живет отдельно, чтобы не навредить детенышу. Точный пол рысенка пока неизвестен, его определят в июле.