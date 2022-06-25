25 июня 2022
24 июня 2022

Рысенок, родившийся в Челябинском зоопарке, вышел на публику. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Московский зоопарк. Москва, животные, рысь европейская
Мать скрывала котенка больше месяца Фото:

Рысенок, родившийся 17 мая в Челябинском зоопарке, начал выходить на публику. Его мать больше месяца скрывала котенка от посторонних, сообщили URA.RU в зоопарке.

«Рысь Пятнышко скрывала котенка, да и сама практически перестала показываться посетителям, полностью погрузившись в материнские заботы. И вот это случилось! Пушистое чудо уже появляется перед посетителями, познает окружающий мир под чутким материнским контролем», — рассказали в зоопарке.

Папа котенка Персей тоже проявляет интерес к малышку, но пока живет отдельно, чтобы не навредить детенышу. Точный пол рысенка пока неизвестен, его определят в июле.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Рысенок, родившийся 17 мая в Челябинском зоопарке, начал выходить на публику. Его мать больше месяца скрывала котенка от посторонних, сообщили URA.RU в зоопарке. «Рысь Пятнышко скрывала котенка, да и сама практически перестала показываться посетителям, полностью погрузившись в материнские заботы. И вот это случилось! Пушистое чудо уже появляется перед посетителями, познает окружающий мир под чутким материнским контролем», — рассказали в зоопарке. Папа котенка Персей тоже проявляет интерес к малышку, но пока живет отдельно, чтобы не навредить детенышу. Точный пол рысенка пока неизвестен, его определят в июле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...