Житель Перми подозревается в изнасиловании родственницы

Освободившись из тюрьмы мужчина пришел переночевать к родственнице (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Перми подозревают в изнасиловании своей родственницы. По данным следствия, ранее судимый мужчина, освободившись из тюрьмы, попросился переночевать к родственнице, оставшись с женщиной наедине, он изнасиловал ее. Сообщает пресс-служба Следственного комитета по Пермскому краю.

«По данным следствия, 27 мая 2022 года 34-летний житель Перми, освободившийся из мест лишения свободы за совершение преступления против личности, пришел переночевать к своей родственнице. В ночное время, 28 мая 2022 года, находясь в квартире наедине с ней, применяя насилия и угрожая его применением, подавил сопротивление женщины, и изнасиловал ее», — указано в сообщении.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в суде. В настоящее время, следователями продолжается работа по сбору и закреплению доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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