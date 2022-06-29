В пермской Высшей школе экономики будут выпускать продюсеров

Первый поток слушателей запустят уже осенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На базе пермского кампуса Высшей школы экономики будут обучать специалистов киноиндустрии, первое направление — продюсирование. Соглашение о сотрудничестве было заключено между «Центром развития кинопроизводства» и пермским кампусом НИУ ВШЭ.

«В Перми эксклюзивно будут открыты новые специальности, к разработке и реализации программ будут привлечены действующие специалисты из области кинематографии. «Первым направлением для обучения станет «Продюсирование»», — сообщили в вузе. Первый поток слушателей планируется запустить уже осенью 2022 года. Срок обучения составит 9 месяцев.

В планах — дальнейшая работа по разработке программ дополнительного образования, направления — «Анимация» и «Режиссура монтажа». Также планируется разработка программ обучения в сфере медиакоммуникаций и кинопроизводства для бакалавриата и магистратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский национальный политехнический университет объявил об открытии школы при университете для девятиклассников. Новый амбициозный проект в ближайшем будущем позволит вывести ПНИПУ в технологические лидеры среди российских вузов.