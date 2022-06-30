Мэр Собянин назвал наставником умершего спикера Тюменской облдумы 30 июня 2022 в 11:37 Размер текста - 17 + Мэр Москвы прислал телеграмму с соболезнованиями родным Сергея Корепанова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин прислал телеграмму со словами соболезнования родным и близким спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова, в которой назвал его наставником. Текст сообщения, как передает с места событий корреспондент URA.RU, зачитали на церемонии прощания, которая проходит в Тюмени в эти минуты. «Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению жителям прекрасной тюменской земли и много делавший для развития и процветания родного края. На своем посту Сергей Евгеньевич внес огромный вклад в реализацию масштабных экономических и социальных программ региона», — отметил Собянин. Мэр Москвы назвал Корепанова мудрым наставником и верным товарищем. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Евгеньевича», — заканчивается телеграмма. Собянин работал вместе с Корепановым с 2001—2005 годах, когда был губернатором Тюменской области (Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года). Спикер регионального парламента скоропостижно умер 28 июня. Ему было 74 года. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» . Мэр Москвы Сергей Собянин прислал телеграмму со словами соболезнования родным и близким спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова, в которой назвал его наставником. Текст сообщения, как передает с места событий корреспондент URA.RU, зачитали на церемонии прощания, которая проходит в Тюмени в эти минуты. «Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению жителям прекрасной тюменской земли и много делавший для развития и процветания родного края. На своем посту Сергей Евгеньевич внес огромный вклад в реализацию масштабных экономических и социальных программ региона», — отметил Собянин. Мэр Москвы назвал Корепанова мудрым наставником и верным товарищем. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Евгеньевича», — заканчивается телеграмма. Собянин работал вместе с Корепановым с 2001—2005 годах, когда был губернатором Тюменской области (Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года). Спикер регионального парламента скоропостижно умер 28 июня. Ему было 74 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям