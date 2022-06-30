Мэр Собянин назвал наставником умершего спикера Тюменской облдумы

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Мэр Москвы прислал телеграмму с соболезнованиями родным Сергея Корепанова Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин прислал телеграмму со словами соболезнования родным и близким спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова, в которой назвал его наставником. Текст сообщения, как передает с места событий корреспондент URA.RU, зачитали на церемонии прощания, которая проходит в Тюмени в эти минуты.

«Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению жителям прекрасной тюменской земли и много делавший для развития и процветания родного края. На своем посту Сергей Евгеньевич внес огромный вклад в реализацию масштабных экономических и социальных программ региона», — отметил Собянин.

Мэр Москвы назвал Корепанова мудрым наставником и верным товарищем. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Евгеньевича», — заканчивается телеграмма.

Собянин работал вместе с Корепановым с 2001—2005 годах, когда был губернатором Тюменской области (Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года). Спикер регионального парламента скоропостижно умер 28 июня. Ему было 74 года.

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Мэр Москвы Сергей Собянин прислал телеграмму со словами соболезнования родным и близким спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова, в которой назвал его наставником. Текст сообщения, как передает с места событий корреспондент URA.RU, зачитали на церемонии прощания, которая проходит в Тюмени в эти минуты. «Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению жителям прекрасной тюменской земли и много делавший для развития и процветания родного края. На своем посту Сергей Евгеньевич внес огромный вклад в реализацию масштабных экономических и социальных программ региона», — отметил Собянин. Мэр Москвы назвал Корепанова мудрым наставником и верным товарищем. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Евгеньевича», — заканчивается телеграмма. Собянин работал вместе с Корепановым с 2001—2005 годах, когда был губернатором Тюменской области (Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года). Спикер регионального парламента скоропостижно умер 28 июня. Ему было 74 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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