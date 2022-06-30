Жители Сургута устроили митинг у дома оскорбившей их южанки. Фото

01 июля 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Под окнами южанки, которая публично оскорбляла русских, собралось несколько десятков человек Фото: Евгений Неупокоев Несколько десятков человек устроили митинг в Сургуте (ХМАО) под окнами южанки, которая публично оскорбляла русских, угрожала физической расправой и половым актом с гробами умерших родственников. Сейчас на месте событий дежурит полиция, держа ситуацию под контролем, передает корреспондент URA.RU. «У себя дома они могут по законам жить и уважать каждую личность, а приехав сюда они почему-то могут нас сравнивать с землей. Не буду выражаться, но это просто некрасиво», — сообщил один из жителей, пришедших на митинг. Одно из требований сургутян — публичные извинение со стороны оскорбившей их южанки, а также возбуждение уголовного дела по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Еще одно требование местных — прекращение преследования силовиками мужчины, который снял то самое видео, вызвавшее неадекватную реакцию южанки. Он, по утверждению скандалистки, проявлял к детям нездоровый интерес эротического характера. «Дочка рассказала, что даже грубого слова не сказал мужчина, который снимал видео», — рассказала URA.RU одна из женщин. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятое сургутянином. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить как мужчину, так и его родственников. На месте дежурит полиция, которая держит ситуацию под контролем Фото: Евгений Неупокоев Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Несколько десятков человек устроили митинг в Сургуте (ХМАО) под окнами южанки, которая публично оскорбляла русских, угрожала физической расправой и половым актом с гробами умерших родственников. Сейчас на месте событий дежурит полиция, держа ситуацию под контролем, передает корреспондент URA.RU. «У себя дома они могут по законам жить и уважать каждую личность, а приехав сюда они почему-то могут нас сравнивать с землей. Не буду выражаться, но это просто некрасиво», — сообщил один из жителей, пришедших на митинг. Одно из требований сургутян — публичные извинение со стороны оскорбившей их южанки, а также возбуждение уголовного дела по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Еще одно требование местных — прекращение преследования силовиками мужчины, который снял то самое видео, вызвавшее неадекватную реакцию южанки. Он, по утверждению скандалистки, проявлял к детям нездоровый интерес эротического характера. «Дочка рассказала, что даже грубого слова не сказал мужчина, который снимал видео», — рассказала URA.RU одна из женщин. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятое сургутянином. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить как мужчину, так и его родственников.