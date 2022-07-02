Feduk оставил название нового альбома в центре Екатеринбурга. Фото, видео

03 июля 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Feduk раскрыл значение оставленной цитаты на разрисованной стене в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Рэпер Федор Инсаров, более известный как Feduk, на разрисованной стене во время граффити-фестиваля на открытии крупнейшего скейт-парка в УрФО оставил цитату «В тон улицам». Репер во время своего выступления на концерте в Екатеринбурге объявил, что это название его грядущего музыкального альбома. Певец днем второго июля разрисовал одну из поверхностей, подготовленных организаторами для граффити-фестиваля. Появление Инсарова стало удивлением для организаторов, рэпер должен был выступить на сцене вечером, но появился раньше. Feduk объявил название своего грядущего альбома, который выйдет осенью, во время выступления на сцене возле КРК «Уралец». Фестиваль был организован в честь открытия самой крупной скейт-площадки в УрФО, ее площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Скейт-парк построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта. Название нового альбома Fedukа Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Рэпер Федор Инсаров, более известный как Feduk, на разрисованной стене во время граффити-фестиваля на открытии крупнейшего скейт-парка в УрФО оставил цитату «В тон улицам». Репер во время своего выступления на концерте в Екатеринбурге объявил, что это название его грядущего музыкального альбома. Певец днем второго июля разрисовал одну из поверхностей, подготовленных организаторами для граффити-фестиваля. Появление Инсарова стало удивлением для организаторов, рэпер должен был выступить на сцене вечером, но появился раньше. Feduk объявил название своего грядущего альбома, который выйдет осенью, во время выступления на сцене возле КРК «Уралец». Фестиваль был организован в честь открытия самой крупной скейт-площадки в УрФО, ее площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Скейт-парк построен при поддержке Русской медной компании (РМК) на алее у Дворца спорта.