Песков: Запад делает ставку на продолжение «войны»

03 июля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков надеется, что переговоры России и Украины возобновятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны делают ставку на продолжение конфликта России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Западные страны делают ставку на продолжение войны. Они не разрешают украинцам думать или говорить о мире. Поэтому востребованность в инициативах об умиротворении ситуации снизилась», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что здравый смысл возобладает и переговоры возобновятся. По его словам, перед этим украинцам предстоит еще раз понять условия России и согласиться с ними. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса. После этого представители Украины и РФ неоднократно проводили переговоры, но так и не пришли к общему мнению. Ранее МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украине нужна победа над Россией. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что в случае возобновления переговоров России и Украины «будет о чем и с кем говорить», передает «Национальная служба новостей». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Западные страны делают ставку на продолжение конфликта России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Западные страны делают ставку на продолжение войны. Они не разрешают украинцам думать или говорить о мире. Поэтому востребованность в инициативах об умиротворении ситуации снизилась», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что здравый смысл возобладает и переговоры возобновятся. По его словам, перед этим украинцам предстоит еще раз понять условия России и согласиться с ними. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для освобождения Донбасса. После этого представители Украины и РФ неоднократно проводили переговоры, но так и не пришли к общему мнению. Ранее МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украине нужна победа над Россией. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что в случае возобновления переговоров России и Украины «будет о чем и с кем говорить», передает «Национальная служба новостей».