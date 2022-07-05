В 2021 году на ремонт моста выделялись областные деньги Фото: Назар Капустин © URA.RU

Жители села Яр (Свердловская область) более года не могут добиться от властей ремонта моста через реку Пышма, который связывает село с ближайшим крупным поселком Юшала и федеральной трассой Екатеринбург — Тюмень. Сейчас жителям приходится объезжать около 60 километров, чтобы попасть на трассу. Об этом местные жители рассказали корреспонденту URA.RU.

«Предыдущий глава Тугулымского городского округа (ТГО) Сергей Селиванов обещал сделать мост, нынешний мэр Николай Черепанов также уже год обещает. Но сейчас хоть какое-то движение есть. В прошлом году губернатор Евгений Куйвашев выделил на мост 3,4 миллиона рублей (об этом сообщал сайт правительства региона в августе 2021 года, — прим.ред). Не знаем как так вышло, но сейчас стоимость постройки нового моста оценивается в сумму около 20 миллионов рублей», — рассказал свердловчанин.

Нынешний глава ТГО Николай Черепанов в прошлом году заявлял, что мост будет готов к 2022 году. Осуществить планы не удалось из-за выросших цен на стройматериалы и из-за того, что мост будет не деревянным, а железным. За год стоимость строительства выросла с 3,4 миллионов до 19 миллионов рублей. «Я бегал по всем кабинетам министров, выбивал деньги. Сейчас у нас деньги есть, а также заключен контракт с подрядчиком», — сказал Черепанов на собрании с жителями села Яр, на котором присутствовал журналист URA.RU.

Подрядчиком выступает екатеринбургская строительная компания «Высота». «Очень надеюсь, что подрядчик нас не подведет. Он обещал, что работы начнутся в промежутке с четвертого по восьмое июня», — отметил Черепанов. Жители села Яр рассказали, что пятого июня строительные работы еще не начались.

Перед подрядчиком будет стоять задача снести разрушенный мост и рядом с ним возвести новый. «Мы будем безмерно счастливы, если этот мост все-таки достроят. По нему снова смогут ездить машины скорой помощи, пожарные, а также мы сможем спокойно ездить до покосов и мест выпаса скота», — отметил житель села на собрании с главой ТГО.

Мост находится в разрушенном состоянии уже больше года Фото: Назар Капустин © URA.RU

Нынешний глава ТГО Николай Черепанов на собрании с жителями объяснил, что мост не удалось построить из-за роста цен на стройматериалы Фото: Назар Капустин © URA.RU

Фото: Назар Капустин © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам