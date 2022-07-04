Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Главные заявления

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, парад, шойгу сергей, путин владимир, 9 мая, красная площадь
Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ поделился успехами Российской Армии при освобождении Луганской Народной Республики. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала «Россия-24».

«В течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в „Горском котле“, в районах Лисичанска, и Северодонецк. Взято под контроль 25 населенных пунктов: наиболее крупные — Северодонецк, Золотое, Горское. Операция завершена вчера, освобожден один из крупных городов — Лисичанск», — сказал Шойгу во время встречи.

Также министр обороны поделился следующими успехами:

  • В ходе активных наступательных действий, взято под контроль 670 кв. км. территорий.
  • Общие потери ВСУ составили 5469 человек, 196 танков и бронетехники, 12 самолетов, 1 вертолет, 69 беспилотников, 6 зенитно-ракетных комплексов большой дальности, 87 боевых реактивных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей различных назначений.
  • Вооруженные силы РФ продолжает проведение специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отметил, что подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успехов и победы на Луганском направлении, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности. Другие заявления президента:

  • Путин пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся во время боевых действий в ЛНР;
  • Путин поздравил и поблагодарил военных РФ и Народную Милицию ЛНР с освобождением республики;
  • Путин сообщил, что сегодня подпишет указ о присвоении генералам Лапину и Абачеву званий Героя России.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ поделился успехами Российской Армии при освобождении Луганской Народной Республики. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала «Россия-24». «В течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в „Горском котле“, в районах Лисичанска, и Северодонецк. Взято под контроль 25 населенных пунктов: наиболее крупные — Северодонецк, Золотое, Горское. Операция завершена вчера, освобожден один из крупных городов — Лисичанск», — сказал Шойгу во время встречи. Также министр обороны поделился следующими успехами: Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отметил, что подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успехов и победы на Луганском направлении, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности. Другие заявления президента:
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