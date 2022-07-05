В ХМАО состоится битва лингвистов «Языковой триатлон»

На битву приглашают знатоков хантыйского, мансийского и ненецкого языков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осенью в ХМАО пройдет соревнование среди лингвистов «Языковой триатлон» на знание языков коренных народностей. Об этом URA.RU стало известно из официального сообщения на сайте регионального правительства.

«В новом учебном году планируем дать старт соревнованию среди югорчан „Языковой триатлон“ на знание хантыйского, мансийского и ненецкого языков», — проинформировала глава региона Наталья Комарова.

Заявление губернатор сделала на международной конференции в Москве. По мнению Комаровой, привлекать внимание необходимо как к проблеме исчезающих языков, так и их равноправия. «Югра — это край равных возможностей с многовековым порядком развития, где у каждого есть право разговаривать, мыслить на родном языке. Развитие языковой политики региона введено в структуру большинства региональных программ в сфере образования, культуры, поддержки гражданских инициатив. В ее основе — диалог», — подчеркнула глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков». Она отметила важность сохранения языков коренных жителей.