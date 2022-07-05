Комарова отметила важность сохранения языков коренных жителей

06 июля 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Югра — край равных возможностей, рассказала глава округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов». Фрагмент выступления опубликован на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте». «Задача по сохранению языкового разнообразия в настоящее время приобретает особое значение. Югра — это край равных возможностей, где у каждого есть право говорить и мыслить на своем родном языке. Это многовековой порядок нашего развития», — сообщила Комарова на конференции. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву на международную конференцию. Отмечается, что в регионе разработаны меры поддержки языков коренных народов Севера. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов». Фрагмент выступления опубликован на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте». «Задача по сохранению языкового разнообразия в настоящее время приобретает особое значение. Югра — это край равных возможностей, где у каждого есть право говорить и мыслить на своем родном языке. Это многовековой порядок нашего развития», — сообщила Комарова на конференции. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву на международную конференцию. Отмечается, что в регионе разработаны меры поддержки языков коренных народов Севера.