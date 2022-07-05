05 июля 2022
04 июля 2022

Комарова отметила важность сохранения языков коренных жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Югра — край равных возможностей, рассказала глава округа Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов». Фрагмент выступления опубликован на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Задача по сохранению языкового разнообразия в настоящее время приобретает особое значение. Югра — это край равных возможностей, где у каждого есть право говорить и мыслить на своем родном языке. Это многовековой порядок нашего развития», — сообщила Комарова на конференции.

Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву на международную конференцию. Отмечается, что в регионе разработаны меры поддержки языков коренных народов Севера.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила на международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов». Фрагмент выступления опубликован на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте». «Задача по сохранению языкового разнообразия в настоящее время приобретает особое значение. Югра — это край равных возможностей, где у каждого есть право говорить и мыслить на своем родном языке. Это многовековой порядок нашего развития», — сообщила Комарова на конференции. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву на международную конференцию. Отмечается, что в регионе разработаны меры поддержки языков коренных народов Севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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