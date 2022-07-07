В ХМАО экс-оперативник СОБРа судится с ФСБ. Он уверен, что два года отсидел по ошибке

08 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Экс-оперативник считает, что его оклеветал потерпевший Фото: Максим Серков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) экс-оперативник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) подразделения Росгвардии Александр Барышников через суд пытается доказать, что ФСБ и Следственный комитет обвинили его в преступлении, которого он не совершал, и поэтому он более двух лет провел в тюрьме по наговору. Об этом URA.RU сообщил сам Барышников. «Я два года с лишним отсидел. С 2017 года куда я только не писал, даже Бастрыкину. Меня оклеветал потерпевший. Он написал заявление в ФСБ, что я якобы вымогал у него деньги, и ему поверили. Но на самом деле он занял у меня 250 тысяч еще в 2015 году. Когда дело возбудили, в 2017 году, у меня изъяли документы. Там была расписка от моего потерпевшего. И почему-то она так и не появились в суде. Я ее забрал, уже когда освободился в 2021 году», — рассказал Барышников. После этого Барышников подал в гражданский суд иск в отношении потерпевшего по его делу. Суд принял сторону истца и заставил бывшего потерпевшего не только вернуть долг в 250 тысяч, но и заплатить проценты. Копия решения суда находится в распоряжении агентства URA.RU. Сейчас на основании этого решения Барышников будет обращаться в Верховный суд. «Все обвинения строились на словах потерпевшего. Единственное, что предъявлено, — счета о том, что деньги переводились. Я хочу оправдания по этой части и чтобы на него возбудили уголовное дело о клевете», — добавил Барышников. В СУ СКР по ХМАО придерживаются иной точки зрения. Там сообщают, что оснований для доказательств вины Барышникова было достаточно. Все приведенные им доводы были проверены следователями, но не нашли подтверждения. «Суд дал оценку каждому из доказательств как в отдельности, так и в совокупности. Второй момент — в деле был не один потерпевший, а несколько. И к тому же, помимо вымогательства, были и другие составы преступления, которые не связаны с данным потерпевшим. Если мужчина не согласен с решением суда, он может обжаловать его», — сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо вымогательства, Барышникову предъявили обвинения за незаконное хранение боеприпасов, злоупотребление должностными полномочиями и взятку. Но и эти обвинения Барышников собрался обжаловать. Корреспонденты URA.RU пытались связаться с пресс-службой УФСБ по Тюменской области для уточнения информации, но на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута отсудил у государства более миллиона рублей. Это была компенсация морального вреда за нахождение в СИЗО. Мужчина оказался за решеткой по обвинению в торговле наркотиками, но адвокат доказал его невиновность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте (ХМАО) экс-оперативник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) подразделения Росгвардии Александр Барышников через суд пытается доказать, что ФСБ и Следственный комитет обвинили его в преступлении, которого он не совершал, и поэтому он более двух лет провел в тюрьме по наговору. Об этом URA.RU сообщил сам Барышников. «Я два года с лишним отсидел. С 2017 года куда я только не писал, даже Бастрыкину. Меня оклеветал потерпевший. Он написал заявление в ФСБ, что я якобы вымогал у него деньги, и ему поверили. Но на самом деле он занял у меня 250 тысяч еще в 2015 году. Когда дело возбудили, в 2017 году, у меня изъяли документы. Там была расписка от моего потерпевшего. И почему-то она так и не появились в суде. Я ее забрал, уже когда освободился в 2021 году», — рассказал Барышников. После этого Барышников подал в гражданский суд иск в отношении потерпевшего по его делу. Суд принял сторону истца и заставил бывшего потерпевшего не только вернуть долг в 250 тысяч, но и заплатить проценты. Копия решения суда находится в распоряжении агентства URA.RU. Сейчас на основании этого решения Барышников будет обращаться в Верховный суд. «Все обвинения строились на словах потерпевшего. Единственное, что предъявлено, — счета о том, что деньги переводились. Я хочу оправдания по этой части и чтобы на него возбудили уголовное дело о клевете», — добавил Барышников. В СУ СКР по ХМАО придерживаются иной точки зрения. Там сообщают, что оснований для доказательств вины Барышникова было достаточно. Все приведенные им доводы были проверены следователями, но не нашли подтверждения. «Суд дал оценку каждому из доказательств как в отдельности, так и в совокупности. Второй момент — в деле был не один потерпевший, а несколько. И к тому же, помимо вымогательства, были и другие составы преступления, которые не связаны с данным потерпевшим. Если мужчина не согласен с решением суда, он может обжаловать его», — сообщили в пресс-службе ведомства. Помимо вымогательства, Барышникову предъявили обвинения за незаконное хранение боеприпасов, злоупотребление должностными полномочиями и взятку. Но и эти обвинения Барышников собрался обжаловать. Корреспонденты URA.RU пытались связаться с пресс-службой УФСБ по Тюменской области для уточнения информации, но на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута отсудил у государства более миллиона рублей. Это была компенсация морального вреда за нахождение в СИЗО. Мужчина оказался за решеткой по обвинению в торговле наркотиками, но адвокат доказал его невиновность.