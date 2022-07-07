Свердловский продавец рассказала об обматерившем ее «фээсбешнике». «Зашел весь на понтах»

08 июля 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Посетитель изначально был резок и придирчив (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мужчина, покрывший матом продавщицу магазина в Верхней Туре (Свердловская область), изначально вел себя раздраженно и зашел «весь на понтах». Об этом URA.RU рассказала работница мясной лавки Марина Н., которую обругал покупатель. «Мужчина пришел в магазин утром после открытия и сразу был весь на понтах, ему все не нравилось. Например, он хотел охлажденной говядины, а у нас такой нет, только замороженная. В итоге купил ее, а когда я предложила на сдачу бульонные кубики, начал материться», — рассказала Марина. Продавец пробовала усовестить посетителя, но он лишь пришел в большую ярость и швырнул злосчастные кубики на прилавок. При этом женщина не берется утверждать, был ли клиент пьян — спиртным от него не пахло. «Он точно не местный — мы в нашем городке каждую бродячую собаку знаем. Скорее всего, кто-то из приезжих подрядчиков: у нас сейчас строят новый дом, набережную, Дворец культуры», — предположила Марина и добавила, что больше грубый посетитель не приходил. Ранее в соцсетях было выложено видео, на котором посетитель покрыл матом продавщицу магазина в Верхней Туре, посмевшую предложить ему вместо сдачи на 15 рублей кубики для бульона. Мужчина пришел в ярость и заявил: «Я фээсбэшник, золотце. Сейчас позвоню, люди придут сюда». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мужчина, покрывший матом продавщицу магазина в Верхней Туре (Свердловская область), изначально вел себя раздраженно и зашел «весь на понтах». Об этом URA.RU рассказала работница мясной лавки Марина Н., которую обругал покупатель. «Мужчина пришел в магазин утром после открытия и сразу был весь на понтах, ему все не нравилось. Например, он хотел охлажденной говядины, а у нас такой нет, только замороженная. В итоге купил ее, а когда я предложила на сдачу бульонные кубики, начал материться», — рассказала Марина. Продавец пробовала усовестить посетителя, но он лишь пришел в большую ярость и швырнул злосчастные кубики на прилавок. При этом женщина не берется утверждать, был ли клиент пьян — спиртным от него не пахло. «Он точно не местный — мы в нашем городке каждую бродячую собаку знаем. Скорее всего, кто-то из приезжих подрядчиков: у нас сейчас строят новый дом, набережную, Дворец культуры», — предположила Марина и добавила, что больше грубый посетитель не приходил. Ранее в соцсетях было выложено видео, на котором посетитель покрыл матом продавщицу магазина в Верхней Туре, посмевшую предложить ему вместо сдачи на 15 рублей кубики для бульона. Мужчина пришел в ярость и заявил: «Я фээсбэшник, золотце. Сейчас позвоню, люди придут сюда».