10 июля 2022
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Челябинский министр избавился от временного статуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Ткачева Агата. Челябинск, ткачева агата
Агата Ткачева стала министром здравоохранения региона Фото:

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева избавилась от приставки «исполняющий обязанности». Действующим руководителем ведомства ее назначил губернатор региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор назначил Агату Ткачеву министров здравоохранения Челябинской области. До мая она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Ткачева стала исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области в мае этого года. До нее министерство возглавлял Дмитрий Тарасов, который принял руководство от вернувшегося на прежнее место главврача регионального перинатального центра Юрия Семенова. До своей карьеры в министерстве Ткачева руководила территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

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Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева избавилась от приставки «исполняющий обязанности». Действующим руководителем ведомства ее назначил губернатор региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе главы региона. «Губернатор назначил Агату Ткачеву министров здравоохранения Челябинской области. До мая она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. Ткачева стала исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области в мае этого года. До нее министерство возглавлял Дмитрий Тарасов, который принял руководство от вернувшегося на прежнее место главврача регионального перинатального центра Юрия Семенова. До своей карьеры в министерстве Ткачева руководила территориальным фондом обязательного медицинского страхования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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