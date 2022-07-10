Челябинский министр избавился от временного статуса

Агата Ткачева стала министром здравоохранения региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева избавилась от приставки «исполняющий обязанности». Действующим руководителем ведомства ее назначил губернатор региона Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Губернатор назначил Агату Ткачеву министров здравоохранения Челябинской области. До мая она возглавляла территориальный фонд обязательного медицинского страхования», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

Ткачева стала исполнять обязанности министра здравоохранения Челябинской области в мае этого года. До нее министерство возглавлял Дмитрий Тарасов, который принял руководство от вернувшегося на прежнее место главврача регионального перинатального центра Юрия Семенова. До своей карьеры в министерстве Ткачева руководила территориальным фондом обязательного медицинского страхования.