Помощь в восстановлении водоема оказали нефтяники (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) засыпали промоину, из-за которой ушла вода из Голубых озер. Об этом глава Федоровского Николай Рудышин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вы просили — мы делаем! Отдельная благодарность ПАО „Сургутнефтегаз“ за оказанную помощь в восстановлении Голубых озер», — отметил Рудышин.

О проблеме на водоеме стало известно в июне. Глава Федоровского рассказал, что берег размыло из-за обильных осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что Голубые озера обмелели. Пользователи соцсетей предположили, что ров сделали люди.

Промоину засыпали Николай Рудышин, «ВКонтакте»

Промоину засыпали Николай Рудышин, «ВКонтакте»