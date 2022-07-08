Помощь в восстановлении водоема оказали нефтяники (архивное фото)
В поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) засыпали промоину, из-за которой ушла вода из Голубых озер. Об этом глава Федоровского Николай Рудышин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Вы просили — мы делаем! Отдельная благодарность ПАО „Сургутнефтегаз“ за оказанную помощь в восстановлении Голубых озер», — отметил Рудышин.
О проблеме на водоеме стало известно в июне. Глава Федоровского рассказал, что берег размыло из-за обильных осадков.
Ранее URA.RU сообщало, что Голубые озера обмелели. Пользователи соцсетей предположили, что ров сделали люди.
Промоину засыпали
Промоину засыпали
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