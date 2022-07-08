08 июля 2022
07 июля 2022

В ХМАО засыпали яму, из-за которой обмелели Голубые озера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , отпуск, лето, голубые озера, плавание, отдых, купание
Помощь в восстановлении водоема оказали нефтяники (архивное фото) Фото:

В поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) засыпали промоину, из-за которой ушла вода из Голубых озер. Об этом глава Федоровского Николай Рудышин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вы просили — мы делаем! Отдельная благодарность ПАО „Сургутнефтегаз“ за оказанную помощь в восстановлении Голубых озер», — отметил Рудышин.

О проблеме на водоеме стало известно в июне. Глава Федоровского рассказал, что берег размыло из-за обильных осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что Голубые озера обмелели. Пользователи соцсетей предположили, что ров сделали люди.

Промоину засыпали
Промоину засыпали

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В поселке Федоровский Сургутского района (ХМАО) засыпали промоину, из-за которой ушла вода из Голубых озер. Об этом глава Федоровского Николай Рудышин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вы просили — мы делаем! Отдельная благодарность ПАО „Сургутнефтегаз“ за оказанную помощь в восстановлении Голубых озер», — отметил Рудышин. О проблеме на водоеме стало известно в июне. Глава Федоровского рассказал, что берег размыло из-за обильных осадков. Ранее URA.RU сообщало, что Голубые озера обмелели. Пользователи соцсетей предположили, что ров сделали люди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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