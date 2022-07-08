08 июля 2022

Губернатор Махонин опубликовал фото с престижным хоккейным кубком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккейный Гала матч
Встреча с Мичковым прошла во время тренировки команды «Губерния» вечером 8 июля Фото:

Фотографию с Кубком Харламова губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выложил в своем telegram-канале. На снимке он запечатлен вместе с Матвеем Мичковым — одним из самых талантливых и перспективных российских хоккеистов, который привез трофей на родину.

«Вчера вечером на тренировку хоккейной команды „Губерния“ приехал наш земляк Матвей Мичков. Он привез в родной регион Кубок Харламова. Это главный трофей Молодежной хоккейной лиги. Матвей Мичков стал его обладателем в составе питерского СКА», — написал в мессенджере Махонин.

URA.RU сообщало ранее о том, что в Пермь привезут Кубок Харламова. По словам губернатора Прикамья все желающие на встрече смогли пообщаться и сфотографироваться со знаменитым земляком и завоеванным им трофеем МХЛ.

Дмитрий Махонин и Матвей Мичков сфотографировались с Кубком Харламова
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Фотографию с Кубком Харламова губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выложил в своем telegram-канале. На снимке он запечатлен вместе с Матвеем Мичковым — одним из самых талантливых и перспективных российских хоккеистов, который привез трофей на родину. «Вчера вечером на тренировку хоккейной команды „Губерния“ приехал наш земляк Матвей Мичков. Он привез в родной регион Кубок Харламова. Это главный трофей Молодежной хоккейной лиги. Матвей Мичков стал его обладателем в составе питерского СКА», — написал в мессенджере Махонин. URA.RU сообщало ранее о том, что в Пермь привезут Кубок Харламова. По словам губернатора Прикамья все желающие на встрече смогли пообщаться и сфотографироваться со знаменитым земляком и завоеванным им трофеем МХЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...