В Челябинске начнут выпускать батончики из конопли

Протеиновый батончик из конопли в июле составит конкуренцию своим традиционным аналогам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске начнут производить протеиновые батончики с содержанием конопли. Как URA.RU сообщил заместитель директора компании «Медал» Дмитрий Ильков, в июле пробную партию выставят на маркетплейс.

«Пробную партию сделаем в июле. Сначала хотим изучить отзывы, поэтому количество продукта будет ограниченным. В планах на будущее выйти на объем в 200-300 тысяч батончиков в месяц», — заявил URA.RU Ильков.

Характеризуя новый продукт в ассортименте компании, производитель называет его полезным перекусом. Представитель «Медала» отметил, что в отличие от конкурентных товаров, в этом не будет лактозы. Вместо нее — пищевые волокна и конопляные ядра, которые составят основу продукта. Ядра являются источником кислот омега—3, 6 и 9.

Продукт будет предлагаться в упаковке по 45 граммов. Найти его можно будет на маркетплейсах, магазинах здорового питания, ретейле и кофейнях. Сырье для производство поставляют фермерские хозяйства из Пензенской и Курской областей. Сейчас также идут переговоры с фермерами из хутора Хлебинка Челябинской области.

В настоящее время компания предлагает целую серию пищевых продуктов с содержанием конопли. Среди них — сгущенное молоко, конфеты, паста, масло, мука, белок, клетчатка, ядра и семена конопли.