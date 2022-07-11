11 июля 2022
10 июля 2022
09 июля 2022

Германия отказалась выдать осужденного в ХМАО жителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Аднан Нагаев осужден на 5,5 лет Фото:

Власти Германии отказались высылать приговоренного Сургутским городским судом (ХМАО) к заключению Аднана Нагаева. 54-летний мужчина осужден на пять с половиной лет.

На сбыте наркотиков Нагаев попадался несколько раз, сообщает «Коммерсант». Германия отказала в экстрадиции 13 обвиняемых, а всего Генпрокуратура РФ получила от европейских стран 43 отказа в выдаче в период с марта по май.

Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута, которая продавала наркотики под покровительством экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павла Алексеева и его коллеги, отправится под суд. В отношении бывших стражей порядка все еще продолжается следствие.

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Власти Германии отказались высылать приговоренного Сургутским городским судом (ХМАО) к заключению Аднана Нагаева. 54-летний мужчина осужден на пять с половиной лет. На сбыте наркотиков Нагаев попадался несколько раз, сообщает «Коммерсант». Германия отказала в экстрадиции 13 обвиняемых, а всего Генпрокуратура РФ получила от европейских стран 43 отказа в выдаче в период с марта по май. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута, которая продавала наркотики под покровительством экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павла Алексеева и его коллеги, отправится под суд. В отношении бывших стражей порядка все еще продолжается следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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