Германия отказалась выдать осужденного в ХМАО жителя

Власти Германии отказались высылать приговоренного Сургутским городским судом (ХМАО) к заключению Аднана Нагаева. 54-летний мужчина осужден на пять с половиной лет.
На сбыте наркотиков Нагаев попадался несколько раз, сообщает «Коммерсант». Германия отказала в экстрадиции 13 обвиняемых, а всего Генпрокуратура РФ получила от европейских стран 43 отказа в выдаче в период с марта по май.
Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута, которая продавала наркотики под покровительством экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павла Алексеева и его коллеги, отправится под суд. В отношении бывших стражей порядка все еще продолжается следствие.
Власти Германии отказались высылать приговоренного Сургутским городским судом (ХМАО) к заключению Аднана Нагаева. 54-летний мужчина осужден на пять с половиной лет. На сбыте наркотиков Нагаев попадался несколько раз, сообщает «Коммерсант». Германия отказала в экстрадиции 13 обвиняемых, а всего Генпрокуратура РФ получила от европейских стран 43 отказа в выдаче в период с марта по май. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута, которая продавала наркотики под покровительством экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павла Алексеева и его коллеги, отправится под суд. В отношении бывших стражей порядка все еще продолжается следствие.