Германия отказалась выдать осужденного в ХМАО жителя

Аднан Нагаев осужден на 5,5 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти Германии отказались высылать приговоренного Сургутским городским судом (ХМАО) к заключению Аднана Нагаева. 54-летний мужчина осужден на пять с половиной лет.

На сбыте наркотиков Нагаев попадался несколько раз, сообщает « Коммерсант ». Германия отказала в экстрадиции 13 обвиняемых, а всего Генпрокуратура РФ получила от европейских стран 43 отказа в выдаче в период с марта по май.

Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута, которая продавала наркотики под покровительством экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павла Алексеева и его коллеги, отправится под суд. В отношении бывших стражей порядка все еще продолжается следствие.