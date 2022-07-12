«Ведомости»: действия спецслужб собираются скрыть от россиян

13 июля 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Действия спецслужб могут стать более закрытыми от россиян после заседания Госдумы 15 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума РФ может рассмотреть поправки, которые скроют деятельность спецслужб от россиян. Юридически их действия выведут из-под закона о государственных услугах. Документ был внесен в Госдуму 29 июня депутатами из «Единой России». Депутат Госдумы Эрнест Валеев, являющийся одним из авторов поправки, заявил «Ведомостям», что деятельность ФСБ, внешней разведки и других спецслужб по своему характеру не может считаться услугой, так как в первую очередь направлена на обеспечение безопасности государства. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин отметил, что в случае принятия закона у россиян уменьшатся возможности контроля за действиями госорганов. Он также считает, что в случае принятия инициативы у граждан будет меньше шансов на то, чтобы отстоять свои интересы при необоснованном задержании. Агентство Daily Storm сообщает, что документ могут обсудить на внеочередном заседании парламента 15 июля. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил собрать экстренное заседание Госдумы. По словам Володина, внеочередное пленарное заседание должно закрыть весеннюю сессию Госдумы. При этом по информации СМИ, причина срочного заседания в серьезных кадровых перестановках. В Кремле отказались комментировать причины заседания.

Госдума РФ может рассмотреть поправки, которые скроют деятельность спецслужб от россиян. Юридически их действия выведут из-под закона о государственных услугах. Документ был внесен в Госдуму 29 июня депутатами из «Единой России». Депутат Госдумы Эрнест Валеев, являющийся одним из авторов поправки, заявил «Ведомостям», что деятельность ФСБ, внешней разведки и других спецслужб по своему характеру не может считаться услугой, так как в первую очередь направлена на обеспечение безопасности государства. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин отметил, что в случае принятия закона у россиян уменьшатся возможности контроля за действиями госорганов. Он также считает, что в случае принятия инициативы у граждан будет меньше шансов на то, чтобы отстоять свои интересы при необоснованном задержании. Агентство Daily Storm сообщает, что документ могут обсудить на внеочередном заседании парламента 15 июля. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил собрать экстренное заседание Госдумы. По словам Володина, внеочередное пленарное заседание должно закрыть весеннюю сессию Госдумы. При этом по информации СМИ, причина срочного заседания в серьезных кадровых перестановках. В Кремле отказались комментировать причины заседания.