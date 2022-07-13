Украинский боевик рассказал об обмане Киева

13 июля 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Боевики и военнослужащие ВСУ около месяца были заблокированы на территории завода Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики, попавшие в окружение на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, почти три месяца получали от Киева обещания об освобождении. Как рассказал пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» (входит украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в РФ) Александр Кравцов, украинские власти обещали вызволить их с завода после получения финансовой и военной помощи от Запада. «Нам 82 дня обещали: „подождите, подождите“. Сначала говорили, что нужны финансовые средства, затем — что ждут поставок вооружения для деблокады „Азовстали“ из-за границы», — заявил Кравцов РИА «Новости». По его словам, деблокада закончилась предложением российской стороны сдаться в плен на определенных условиях. Новость по теме Минобороны РФ: на «Азовстали» нашли фургон с телами бойцов ВСУ Ранее стало известно, что дело участников группировки «Медведи SS» передано в суд ДНР. По статьям, в которых обвиняют националистов, им может грозить смертная казнь на территории республики. Это первое дело против украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в Мариуполе. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города — подземные сооружения комбината «Азовсталь», где скрывались члены нацбатальона, перешли под контроль российских Вооруженных сил. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков «Азова» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские боевики, попавшие в окружение на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, почти три месяца получали от Киева обещания об освобождении. Как рассказал пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» (входит украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в РФ) Александр Кравцов, украинские власти обещали вызволить их с завода после получения финансовой и военной помощи от Запада. «Нам 82 дня обещали: „подождите, подождите“. Сначала говорили, что нужны финансовые средства, затем — что ждут поставок вооружения для деблокады „Азовстали“ из-за границы», — заявил Кравцов РИА «Новости». По его словам, деблокада закончилась предложением российской стороны сдаться в плен на определенных условиях. Ранее стало известно, что дело участников группировки «Медведи SS» передано в суд ДНР. По статьям, в которых обвиняют националистов, им может грозить смертная казнь на территории республики. Это первое дело против украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в Мариуполе. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города — подземные сооружения комбината «Азовсталь», где скрывались члены нацбатальона, перешли под контроль российских Вооруженных сил. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков «Азова» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.