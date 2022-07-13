Роспотребнадзор ХМАО сделал заявление о масочном режиме

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор ХМАО вновь рекомендует воспользоваться масками. Это следует из официальной публикации на сайте ведомства.
«Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя», — сообщается на сайте организации. Среди других рекомендаций ведомства — отдавать предпочтение гладким прическам при нахождении в местах массового скопления людей. Распущенные волосы, по словам эпидемиологов, увеличивают риск заражения коронавирусом. Лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) советуют максимально сократить посещение общественных мест. На сегодняшний день в Югре всего зарегистрировано 211 591 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19.
По сообщению URA.RU, глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус призывает страны мира вернуть меры по профилактике коронавируса, в частности, ношение масок и проветривание помещений. Власти ХМАО отменили обязательный масочный режим 31 мая.
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