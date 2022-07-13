ВОЗ призвала вернуть масочный режим

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Пандемия еще не окончена, считают во Всемирной организации здравоохранения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Страны мира должны вернуть меры по профилактике коронавируса, в частности, ношение масок и проветривание помещений. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти. Это создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медработников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», — сказал он. Слова главы ВОЗ приводит Sky News.

Глава ВОЗ призвал правительства «применить проверенные меры»: ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения. Как отмечает издание, наибольшую опасность сейчас представляет подвариант Omicron BA.2.75 («Центавр»), который был впервые обнаружен в Индии в мае нынешнего года. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.

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Страны мира должны вернуть меры по профилактике коронавируса, в частности, ношение масок и проветривание помещений. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. «Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти. Это создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медработников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», — сказал он. Слова главы ВОЗ приводит Sky News. Глава ВОЗ призвал правительства «применить проверенные меры»: ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения. Как отмечает издание, наибольшую опасность сейчас представляет подвариант Omicron BA.2.75 («Центавр»), который был впервые обнаружен в Индии в мае нынешнего года. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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