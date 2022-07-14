На Изумрудном карьере высокие скалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Изумрудном карьере в Челябинске 14-летний подросток днем 14 июня упал с шестиметровой высоты на камни. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской городской службы спасения.

«Несчастный случай произошел с 14-летним подростком, который, по словам очевидцев, пытался забраться на прибрежную скалу и сорвался с шестиметровой высоты. Спасатели спустились с берега карьера к подростку и оказали ему первую помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Юноше спасатели наложили повязки, шины, «воротник Шанца». Его удалось поднять наверх с помощью жестких носилок и альпинистского снаряжения.

Пострадавшего передали медикам, затем транспортировали до машины скорой помощи. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги, множественные ушибы и открытую черепно-мозговую травму.

Подросток сорвался с высоты шесть метров Официальная страница Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска во «ВКонтакте»

Пострадавшего транспортировали на жестких носилках Официальная страница Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска во «ВКонтакте»