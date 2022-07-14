В Челябинске подросток разбился о камни на Изумрудном карьере. Фото

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Пляжи Челябинск, лето, пляж голубой карьер
На Изумрудном карьере высокие скалы Фото:

На Изумрудном карьере в Челябинске 14-летний подросток днем 14 июня упал с шестиметровой высоты на камни. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской городской службы спасения.

«Несчастный случай произошел с 14-летним подростком, который, по словам очевидцев, пытался забраться на прибрежную скалу и сорвался с шестиметровой высоты. Спасатели спустились с берега карьера к подростку и оказали ему первую помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Юноше спасатели наложили повязки, шины, «воротник Шанца». Его удалось поднять наверх с помощью жестких носилок и альпинистского снаряжения.

Пострадавшего передали медикам, затем транспортировали до машины скорой помощи. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги, множественные ушибы и открытую черепно-мозговую травму.

Подросток сорвался с высоты шесть метров
Пострадавшего транспортировали на жестких носилках
Юноше оказали медпомощь

На Изумрудном карьере в Челябинске 14-летний подросток днем 14 июня упал с шестиметровой высоты на камни. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской городской службы спасения. «Несчастный случай произошел с 14-летним подростком, который, по словам очевидцев, пытался забраться на прибрежную скалу и сорвался с шестиметровой высоты. Спасатели спустились с берега карьера к подростку и оказали ему первую помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства. Юноше спасатели наложили повязки, шины, «воротник Шанца». Его удалось поднять наверх с помощью жестких носилок и альпинистского снаряжения. Пострадавшего передали медикам, затем транспортировали до машины скорой помощи. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги, множественные ушибы и открытую черепно-мозговую травму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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