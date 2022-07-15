Украина нанесла 25 ударов по селу в Курской области

ВСУ из минометов обстреляли село Дроновка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет. Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб. Также зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина», — сообщил Старовойт.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!