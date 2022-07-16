ВСУ начали обстрел территории России

От обстрела ВСУ пострадал поселок в Курской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Утром 16 июля украинские военные начали обстреливать Курскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже», — написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. При этом пострадавших нет.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защитить жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны украинских военных и нацбатов. ВС РФ не причиняют вреда мирным гражданам на этой территории.

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