ВСУ начали обстрел территории России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
От обстрела ВСУ пострадал поселок в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 16 июля украинские военные начали обстреливать Курскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже», — написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. При этом пострадавших нет.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защитить жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны украинских военных и нацбатов. ВС РФ не причиняют вреда мирным гражданам на этой территории.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Утром 16 июля украинские военные начали обстреливать Курскую область. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже», — написал он. Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. При этом пострадавших нет. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля этого года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главная цель — защитить жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам со стороны украинских военных и нацбатов. ВС РФ не причиняют вреда мирным гражданам на этой территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...