Родители-студенты в ХМАО получат компенсацию за съем жилья

16 июля 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Компенсацию предоставят студентам-очникам Фото: Размик Закарян © URA.RU Семьи с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за съем жилья. Об этом сообщается на сайте правительства Югры. «Компенсацию части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений семьям, воспитывающим детей, в которых единственный родитель или оба родителя являются студентами, обучающимися по очной форме обучения в ХМАО — Югре, назначает и предоставляет «Центр социальных выплат», — сообщается в документе на сайте правительства округа. Сумма выплаты зависит от понесенных затрат, но составляет не более 10 тысяч рублей ежемесячно. Родители смогут получить компенсацию с 1 сентября. Согласно документу, на выплату могут рассчитывать учащиеся учреждений высшего и среднего образования. Ранее URA.RU писало, что родители-студенты очной формы обучения смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Информация появилась на сайте правительства. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Семьи с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за съем жилья. Об этом сообщается на сайте правительства Югры. «Компенсацию части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений семьям, воспитывающим детей, в которых единственный родитель или оба родителя являются студентами, обучающимися по очной форме обучения в ХМАО — Югре, назначает и предоставляет «Центр социальных выплат», — сообщается в документе на сайте правительства округа. Сумма выплаты зависит от понесенных затрат, но составляет не более 10 тысяч рублей ежемесячно. Родители смогут получить компенсацию с 1 сентября. Согласно документу, на выплату могут рассчитывать учащиеся учреждений высшего и среднего образования. Ранее URA.RU писало, что родители-студенты очной формы обучения смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Информация появилась на сайте правительства.