15 июля 2022
14 июля 2022

Родители-студенты в ХМАО получат компенсацию за съем жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Екатеринбург, парк маяковского, шарики, коляски, день защиты детей, Мамочки, скамейка в парке
Компенсацию предоставят студентам-очникам Фото:

Семьи с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за съем жилья. Об этом сообщается на сайте правительства Югры.

«Компенсацию части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений семьям, воспитывающим детей, в которых единственный родитель или оба родителя являются студентами, обучающимися по очной форме обучения в ХМАО — Югре, назначает и предоставляет «Центр социальных выплат», — сообщается в документе на сайте правительства округа. Сумма выплаты зависит от понесенных затрат, но составляет не более 10 тысяч рублей ежемесячно.

Родители смогут получить компенсацию с 1 сентября. Согласно документу, на выплату могут рассчитывать учащиеся учреждений высшего и среднего образования.

Ранее URA.RU писало, что родители-студенты очной формы обучения смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Информация появилась на сайте правительства.

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Семьи с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за съем жилья. Об этом сообщается на сайте правительства Югры. «Компенсацию части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений семьям, воспитывающим детей, в которых единственный родитель или оба родителя являются студентами, обучающимися по очной форме обучения в ХМАО — Югре, назначает и предоставляет «Центр социальных выплат», — сообщается в документе на сайте правительства округа. Сумма выплаты зависит от понесенных затрат, но составляет не более 10 тысяч рублей ежемесячно. Родители смогут получить компенсацию с 1 сентября. Согласно документу, на выплату могут рассчитывать учащиеся учреждений высшего и среднего образования. Ранее URA.RU писало, что родители-студенты очной формы обучения смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Информация появилась на сайте правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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