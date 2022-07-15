К губернатору Свердловской области обратились родители детей из садика №12 Кушвы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Родители пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на разбитую дорогу до детского сада в Кушве. Глава региона выяснил, что ремонтом должна заниматься управляющая компания, и пообещал взять ситуацию на контроль. Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале.

«Ко мне в приемную обратился житель Кушвы Антон Наумов. Его дети-двойняшки недавно начали ходить в детский садик №12 „Катюша“. Он пишет, что дорога к садику просто ужасная. Столько ям, что машину можно легко повредить, а во время дождя — утопить в лужах», — рассказал Куйвашев. До этого родители обращались к местным властям, но реакции не было.

В правительстве региона начали разбираться и выяснили, что дорога до садика находится в ведении прилегающих домов, которые обслуживает управляющая компания «Родник». Жители могут провести общее собрание и договориться о ремонте, а затем уведомить об этом УК. О ситуации рассказали главе Кушвы Михаилу Слепухину, он обещал включиться в вопрос. «Надеюсь, что скоро Антон и другие родители смогут отвозить и отводить детей в садик, не преодолевая препятствия», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы пожаловались Куйвашеву на 10 лет без горячей воды. Жильцы обращались во всевозможные инстанции, однако дело не сдвинулось с мертвой точки.

Родители жалуются, что на дороге много ям, из-за этого до садика сложно добраться Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева