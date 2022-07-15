Люди устали ждать, когда власти решат их проблему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девять многоэтажных домов в Екатеринбурге десять лет живут без горячей воды из-за неправильно построенного трубопровода. Исправить проблему коммунальщики не могут, так как сети проходят через территорию Минобороны. Горожанин Андрей Евлашин от имени всех жильцов обратился к свердловскому губернатору с просьбой помочь решить больной вопрос. Видео имеется в распоряжении URA.RU.

«Я живу в доме 119 на улице Щербакова с 2006-го года, и проблемы были уже тогда. Но если раньше горячую воду отключали только на лето вместе с отоплением, то десять лет назад ее не стало совсем. Дело в том, что трубопровод изначально построен неправильно: у нас для горячей воды проложена одна труба, а должно быть две», — объяснил агентству Андрей Евлашин.

По его словам, исправить проблему никто не может: трубопровод проходит по территории бывшего артиллерийского командного училища, которая принадлежит Минобороны. Жильцы обращались во всевозможные инстанции, однако дело не сдвинулось с мертвой точки. От отсутствия горячей воды страдают сотни людей, проживающих в домах №№ 113, 115, 119, 139, 141, 141-А, 141-Б, 145 на улице Щербакова и в доме № 121 на улице Пронина.

«Практически все жильцы обзавелись водонагревателями, но на это удовольствие уходит много денег. Дома оборудованы газовыми плитами, поэтому тариф на электричество у нас высокий. Мы просили снизить тариф, но получили ответ — нельзя по закону. Получается, мы имеем по закону право на горячую воду, но ее у нас нет, а компенсировать нагрев холодной воды нам не могут — не положено», — недоумевает мужчина.

Отчаявшись, он от имени всех жильцов обратился за помощью к свердловскому губернатору «Евгению Куйвашеву. «Просим вас помочь решить эту проблему», — сказал на видео Евлашин. За комментарием URA.RU обратилось в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбуржце, который лег на проезжей части, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия горячей воды в доме на улице Патриса Лумумбы. На ситуацию обратила внимание журналист Ксения Собчак. Мэр Алексей Орлов в ответ на ее упрек объяснил, что к вопросу причастны военные и что власти ищут пути решения.

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