Пьяный пермяк пнул полицейского и угрожал его семье

В Перми вынесли приговор пермяку, напавшему на полицейского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми осужден мужчина, который напал на полицейского. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда города Перми.

«В декабре 2021 года, будучи пьяным, 42-летний пермяк умышленно нанес удары ногой полицейскому, зная, что он находится при исполнении своих обязанностей. Кроме того, осужденный нецензурно выражался и угрожал полицейскому применить насилие в отношении его семьи», — пояснили в суде.

В ходе рассмотрения дела подсудимый полностью признал вину. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Пермского края, которую за дебош доставили из больницы в полицию. В отделении пермячка напала и на стражей порядка.