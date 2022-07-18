Пьяный пермяк пнул полицейского и угрожал его семье

В Перми осужден мужчина, который напал на полицейского. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда города Перми.
«В декабре 2021 года, будучи пьяным, 42-летний пермяк умышленно нанес удары ногой полицейскому, зная, что он находится при исполнении своих обязанностей. Кроме того, осужденный нецензурно выражался и угрожал полицейскому применить насилие в отношении его семьи», — пояснили в суде.
В ходе рассмотрения дела подсудимый полностью признал вину. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.
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В Перми осужден мужчина, который напал на полицейского. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда города Перми. «В декабре 2021 года, будучи пьяным, 42-летний пермяк умышленно нанес удары ногой полицейскому, зная, что он находится при исполнении своих обязанностей. Кроме того, осужденный нецензурно выражался и угрожал полицейскому применить насилие в отношении его семьи», — пояснили в суде. В ходе рассмотрения дела подсудимый полностью признал вину. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Пермского края, которую за дебош доставили из больницы в полицию. В отделении пермячка напала и на стражей порядка.