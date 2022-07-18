Челябинский бизнесмен решил судьбу долгостроя в центре города

Работы на объекте не велись с 2006 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основной совладелец ООО «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий решил, что будет делать с долгостроем у отеля «Малахит» в центре Челябинска. Как сообщил Лакницкий URA.RU, на данной площадке будет возводиться новый торгово-офисный центр.

«Сносить недострой мы не будем, экспертиза показала, что он крепкий. К концу года начнем работы по строительству торгово-офисного центра. Сейчас готовим площадку, согласовываем проект», — пояснил URA.RU Лакницкий.

Землю под торгово-офисный комплекс с вертолетной площадкой на крыше в середине двухтысячных годов приобрел бизнесмен Евгений Рогоза. В 2006 он начал строительство, потом работы остановились. Позже недострой приобрела компания «Уралбизнесстрой», но строительство не продолжено. В 2021 году недострой купила компания Олега Лакницкого. Ранее бизнесмен планировал построить на этом месте отель, но планы поменялись.

Лакницкий не стал уточнять сроки окончания работ. По договору собственник недостроя должен завершить строительство объекта за три года.