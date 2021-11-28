Проблемный челябинский недострой станет 5-звездочным отелем

С 2005 года стройплощадка в самом центре Челябинска остается неизменной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недострой возле гостиницы «Малахит» в Челябинске выкуплен у прежних владельцев бизнесменом Олегом Лакницким с перспективой появления на его месте пятизвездочного отеля. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Лакницкий.

«Конечно, сначала надо провести экспертизу самого недостроя. Потом подготовить проект будущего объекта, мы уже ведем переговоры с начальником управления по архитектурно-градостроительному проектированию мэрии Челябинска Павлом Крутолаповым. Хотелось бы построить пятизвездочный отель, сетевой», — пояснил URA.RU Лакницкий.

По словам бизнесмена, каким бы ни был новый объект, территория вокруг будет благоустроена. Само здание должно стать одним из пунктов генплана Челябинска. Также будет построен подземный паркинг. Лакницкий, возглавляющий компанию «Трест-Магнитострой», известен успешной достройкой целого микрорайона «Академ-риверсайд» после разорения ее первоначального застройщика.

Участок возле «Малахита» в начале нулевых годов получил бизнесмен Евгений Рогоза при экс-мэре Челябинска Вячеславе Тарасове, намереваясь возвести там торгово-развлекательный комплекс. В 2005 году, когда были построены два этажа будущего объекта, новые власти заблокировали строительство, сославшись на планы расширения в этом месте дорожной сети.

В 2017 году в преддверии саммитов ШОС и БРИКС недострои решили реанимировать. Власти пытались изъять участок для муниципальных нужд, но проигрывали суды. Однако и ТРК не был построен, равно как и два других знаковых объекта: Артура Никитина и Виктора Тартаковского — на улице Васенко и возле магазина «Детский мир» соответственно.

По ночам будущий «пятизвездник» производит пугающее впечатление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU